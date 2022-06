Tchouaméni: “Mbappé me habló y le dije que iría al Madrid”

En una transferencia por 100 millones de euros Aurelién Tchouaméni dejó al AS Monaco para unirse al Real Madrid y ya fue presentado. En sus primeras declaraciones, el joven francés aseguró que habló con Kylian Mbappé y su nuevo compañero Eduardo Camavinga.

“Mbappé me habló, me preguntó si podría venir a París, pero le dije que me uniría al Real Madrid, mi opción siempre fue Madrid. Él entendió mi decisión, está feliz por mí”, señaló Tchouaméni.

El mediocampista de 22 años también tuvo una asesoría de Eduardo Camavinga, que lo convenció de irse a España. Ahora serán compañeros de equipo y posición, además de que juegan juntos en la Selección Francia.

Según lo reportado por Real Madrid, Aurelién Tchouaméni firmó con el Real Madrid hasta junio de 2028.

*Foto: Twitter @realmadrid