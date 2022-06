Tatiana Calderón logró acabar con problemas en Road America

Este domingo, la piloto Tatiana Calderón tuvo una serie de percances que supo sortear en el GP de Road America de la IndyCar en Wiscosin.

“La verdad es que nada salió bien en la carrera. No teníamos telemetría, entonces me quedé sin gasolina; cuando llegué a los pits, tenía aire la bomba de gasolina, por eso no arrancaba el carro y perdimos mucho tiempo ahí. Tenemos más información de los circuitos que no son callejeros que es donde más creo que tenemos que mejorar”, expresó Tatiana Calderón.

Adicionalmente, la piloto colombiana tuvo problemas con el limitador de velocidad, tuvo que cumplir con una sanción y su ingeniero se enfermó. A pesar de los inconvenientes logró terminar el circuito en la posición 25.

El ganador fue el estadounidense Josef Newgarden, que se impuso ante Marcus Ericsson y Alexander Rossi, quienes completaron el podio. El barcelonés Alex Palou -que era favorito- tuvo un incidente y no pudo culminar.

*Foto: Instagram @tatacalde7