Tatiana Calderón está lista para su debut en la Súper Fórmula en Motegi

Luego de hacerse una prueba PCR y estar confinada durante 14 desde su llegada a Japón, la piloto colombiana Tatiana Calderón ya está lista para debutar en la Super Fórmula en Motegi, Japón.

Tatiana Calderón estará compitiendo con el equipo ThreeBond Drago CORSE. La carrera estaba contemplada para abril, pero comenzará los próximos 29 y 30 de agosto.

Solamente hasta este sábado todos los competidores tuvieron la oportunidad de hacer un entrenamiento libre. La carrera se modificó y tendrá la ‘pole position’ el mismo día de la carrera, que ya no consta de 52 vueltas, sino de 35. Sin embargo, no habrá recarga de combustible y tampoco cambio obligatorio de llantas. Aún no se sabe si se mantendrá este protocolo para el resto de carreras.

La carrera cuenta con un sistema de calificación mediante el cual al primero le dan 20 puntos y en orden de llegada darán 15, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Históricamente se la ha reconocido como la competencia automovilística más importante de Japón y es la primera vez de Tatiana Calderón en ella.

“Estoy en Tokio terminando de cumplir con mi cuarentena. Ha sido toda una aventura viajar hasta acá. Sin embargo, estoy muy agradecida con todos por el apoyo que me han dado para poder llegar. Estoy muy emocionada de unirme al equipo ThreeBond Drago CORSE en Motegi. No conozco la pista. Será mi primera carrera en Japón, así que espero tener un buen fin de semana”, señaló Tatiana Calderón.

Lo que sí se sabe, es que la Súper Fórmula en Motegi, Japón tendrá la presencia de hasta 5.000 espectadores, quienes tendrán que seguir un protocolo de bioseguridad con la toma de la temperatura, lavado obligatorio de manos y uso de tapabocas. Se espera un resultado óptimo de Tatiana Calderón después de lo que ha venido haciendo en European Le Mans Series.

