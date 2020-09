Foto: @TeamUAEAbuDhabi

Después de una etapa 20 que quedará en la memoria de los aficionados al ciclismo, finalmente alguien tuvo los arrestos para atacar a Primož Roglič del Jumbo – Visma y esa persona fue su compatriota esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates, que se perfila como una estrella naciente en el ciclismo. Con el resultado satisfactorio el sábado, él se coronó en los Cmapos Elíseos como el segundo ciclista más joven en ganar el Tour de Francia.

Con 21 años, Tadej Pogačar quedó segundo detrás de Henri Cornet (19 años) entre los ciclistas más jóvenes que logran ganar el Tour de Francia. El colombiano Egan Bernal con 22 años es ahora el cuarto en dicha lista.

Además de quedarse con el maillot amarillo, Tadej Pogačar arrasó quedándose con el maillot de lunares rojos que lo certifica como el mejor en la montaña y también alcanzó el maillot blanco al mejor ciclista menor de los 25 años. La faena para Eslovenia fue perfecta, pues Primož Roglič se quedó con el segundo lugar en el podio que completó Richie Porte del Trek – Segafredo.

“Llegar a los Campos Elíseos hubiera sido el mejor momento de mi vida aunque lo hubiera hecho segundo de la general, ¡o último! No puedo describir mejor las sensaciones que me inspira este momento. Hoy he podido vivir momentos muy especiales con mis compañeros. Por primera vez en este Tour de Francia he podido conversar con ellos sobre la bicicleta”, dijo Tadej Pogačar.

Otro que también está feliz con el desempeño en esta atípica edición 107 del Tour de Francia fue Sam Bennett del Deceunick-Quick Step que se quedó con el maillot verde al mejor en puntos. Movistar Team se quedó con la clasificación por equipos y Marc Hirschi del Team Sunweb terminó como el más combativo.

Los colombianos Miguel Ángel López del Astana y Rigoberto Urán del EF terminaron dentro del top 10, sexto y octavo respectivamente.