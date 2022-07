“Supermán” López es apartado por Astana tras escándalo de tráfico de medicinas

De manera sorpresiva este jueves se supo que Miguel Ángel “Supermán” López estaba siendo investigado por el denominado ‘Caso Maynar’, que implica al médico y fisiólogo Marcos Maynar en delitos de tráfico de medicinas ilegales a España.

Según informó el medio Ciclo 21, la Guardia Civil de España le cambió el estatus a “Supermán” López de testigo a investigado en el delito. Se espera que el colombiano dé su declaración al respecto días posteriores a la Vuelta a España. El ciclista fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de España, pero fue dejado en libertad.

Después de que se diera a conocer la noticia, el Astana emitió un comunicado en el que afirma que “Supermán” López será apartado del equipo.

“La noticia difundida en los medios ayer en la tarde no tomó por sorpresa y en el momento no tenemos ningún detalle. Con esto, el equipo decidió suspender a Miguel Ángel López de cualquier actividad con el equipo hasta que todas las circunstancias del caso sean aclaradas”, afirmó el Astana.

The news that was spread in the media yesterday evening caught us by surprise, and at the moment we do not have any details. In this regard, the team decided to suspend Miguel Angel Lopez from any activity within the team until all the circumstances of the case are clarified.

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) July 22, 2022