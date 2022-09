Su Majestad Roger Federer cuelga la raqueta

Roger Federer oficializó su retiro del circuito ATP con 41 años y más de 1.500 partidos jugados en tenis. “Su Majestad” hará su retiro después de disputar la Laver Cup.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: amigos, competidores y, sobre todo, aficionados que dan vida a este deporte”, inicia la carta que publicó en sus redes sociales.

El suizo señaló una serie de lesiones y agotamiento físico para tomar esta decisión. El ganador de 20 torneos de Grand Slam agradeció a su esposa Mirka, a sus cuatro hijos, a su hermana.

Como Roger Federer narró en su carta, su sueño de hacerse tenista comenzó como recogebolas en Basilea viendo con asombro a los tenistas profesionales. Eso lo llevó a esforzarse hasta que debutó el 7 de julio de 1998. El 28 de agosto de ese año jugó por primera vez contra un top 30, aquella vez contra Richard Fromberg.

Su primera vez en ‘Grand Slam’ fue el Roland Garros de 1999 y se despidió en primera ronda. El otro torneo de esta magnitud que disputó ese año fue Wimbledon, y se fue en la primera fase, aunque años después reinaría en este circuito varias veces.

Su primera final en individuales fue el 13 de febrero del 200 en Marsella (Francia) contra su compatriota Marc Rosset, y su primer título se dio en Milán (Italia) el 4 de febrero del 2001 contra el francés Julien Boutter.

Su historial de finales en ‘Grand Slam’ es de 31 y granó 20. El primero que ganó fue Wimbledon en 2003 contra Mark Philippoussis; el último que levantó fue el Australian Open de 2018 contra Marin Cilic.

En su carrera alcanzó 170 finales en dobles e individual y ganó 111. Su certamen favorito terminó siendo el ATP Masters 1000, que ganó 28 veces en 50 finales de individuales.

“Tenis: te amo y nunca te dejaré”, es la frase conmovedora con la que cierra su carta de retiro del tenis.

Así las cosas, la Laver Cup, que se disputará entre el 23 y el 25 de septiembre en The O2 de Londres (Inglaterra) será la última vez que Roger Federer juegue oficialmente un torneo de ATP.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022