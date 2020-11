Sin Yerry Mina en la titular Carlo Ancelotti reconoció que Everton defendió mal ante Manchester United

Foto: evertonfc.com

Everton completó 4 partidos sin ganar y 3 de ellos con derrota consecutiva. Este sábado se enfrentó contra el Manchester United y uno de los cambios más significativos en la titular fue la ausencia de Yerry Mina.

El gol de los “Toffees” lo hizo Bernard (19′); mientras que por Manchester United anotaron Bruno Fernandes (25′ y 32′) y Édinson Cavani (95′) para el 1-3 final en Goodison Park.

En la rueda de prensa final Carlo Ancelotti reconoció que su equipo no tuvo una buena defensa y 3 de los 4 de la línea defensiva fueron sustitución con respecto al partido anterior. A la titular regresaron Seamus Coleman, Lucas Digne y Mason Holgate en lugar de Niels Nkounkou, Jonjoe Kenny y Yerry Mina, siendo este la sustitución más sorpresiva.

“El problema fue después de que anotamos no fuimos capaces de defender bien. No estuvimos enfocados en el área… Ellos marcaron dos goles fácilmente y tomaron ventaja. Si hubiéramos sido capaces de jugar la primera mitad como jugamos la segunda, podríamos haber tenido un resultado distinto, pero no es el caso”, dijo Carlo Ancelotti.

James Rodríguez jugó 80 minutos y fue sustituido por Cenk Tosun. En la fecha 8 de la Premier League Everton es sexto con 13 puntos tras un comienzo arrollador.

