Simone Biles abandonó por lesión, pero acompañó alentando

Simone Biles abandonó la final por equipos de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una posible lesión tras la primera rotación, en potro, tras dejar el centro para ser atendida y quedarse fuera de la segunda rotación.

Por un posible problema de tobillo tras una mala recepción en salto de potro, la estrella de estas olimpiadas obtuvo la peor puntuación en el ejercicio, por detrás de sus compañeras y de las tres atletas del Comité Olímpico Ruso (ROC).

En sus redes sociales, la organización de los Juegos confirmó que Biles tuvo que abandonar el centro de Ariake para ser atendida tras ese primer ejercicio, y regresó para estar junto a sus compañeras.

Unfortunate news from the Ariake Gymnastics Centre tonight as #SimoneBiles of @TeamUSA withdraws from the team final at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021