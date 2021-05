Sergio Ramos lamentó no ser convocado por Luis Enrique

La ausencia de Sergio Ramos y las presencias de Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Adama Traoré o Pablo Sarabia son las principales noticias en la lista de 24 convocados por Luis Enrique Martínez para disputar la próxima Eurocopa.

Ramos, el jugador que ha vestido en más ocasiones la camiseta de la selección española, se queda fuera de la convocatoria tras una temporada marcada por sus lesiones en el Real Madrid. En su lugar, Laporte podría debutar con España tras su reciente nacionalización.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021