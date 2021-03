Selección Noruega protestó por explotación laboral en Catar

La Selección Noruega protestó este miércoles contra Catar, sede del próximo Mundial, pidiendo que se respeten los “derechos humanos” de los trabajadores migrantes en la construcción de los estadios y en los preparativos de la cita que se disputará en 2022.

Los internacionales noruegos, incluidos Martin Odegaard y Erling Haaland, lucieron camisetas con el mensaje: “Derechos Humanos, dentro y fuera del campo” antes de su primer partido de clasificación contra Gibraltar para Catar 2022.

Human rights – On and off the pitch. #GIBNOR pic.twitter.com/L28CfxVaug

— Fotballandslaget (@nff_landslag) March 24, 2021