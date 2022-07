Sainz triunfa en Silverstone, “Checo” Pérez y Hamilton completaron el podio

Carlos Sainz (Ferrari) consiguió su primera victoria de la Fórmula 1 en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña a pesar de perder una posición en la salida y de que su compañero Charles Leclerc (Ferrari) le adelantase durante la cita.

“No sé qué decir, es increíble. Mi primera victoria 150 carreras después, con Ferrari y en Silverstone… no se puede pedir más. Es un día muy especial que nunca olvidaré”, señaló tras terminar la prueba inglés.

“He tenido problemas con el equilibrio, especialmente en la primera tanda con el neumático medio. Max me ha empujado en esas curvas de alta velocidad, he abierto lo que he podido y siempre he creído que podía hacerlo. El coche de seguridad me ha dado una segunda oportunidad”, subrayó el piloto español.

La carrera se vio empañada por el aparatoso accidente de Zhou en la salida que obligó al reinicio de la misma. Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) completaron el podio. Max Verstappen (Red Bull), que lidera la general quedó séptimo.

Checo Pérez le recortó 12 puntos a Verstappen y se le puso a 34 puntos en la tabla de pilotos. No te bajes de la checoneta, lo mejor está por venir.@SChecoPerez #SilverstoneGP pic.twitter.com/7XSq2NJjmG — SANGRE CHEQUISTA (@RBChequista) July 3, 2022

*Foto: Twitter @F1