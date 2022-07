Roger Federer regresa a Wimbledon con el anhelo de volver

Roger Federer mostró su deseo de poder jugar de nuevo en Wimbledon. Además dijo que no podrá pisar esta temporada por la lesión de rodilla que sufrió en la última edición del torneo londinense.

“Espero poder volver una vez más. Quizá no pensé que iba a tardar tanto en volver, pero la rodilla ha sido dura conmigo. He tenido la suerte de jugar muchos partidos en esta pista, es incómodo estar aquí con un papel diferente”, reconoció Federer en su visita al All England Club con motivo del centenario de la Pista Central del torneo.

El suizo, de 40 años, estuvo acompañado en la ceremonia de excampeones de Wimbledon, como Novak Djokovic, Martina Hingis, Margaret Court o Bjorn Borg.

“Esta pista me ha dado mis mayores victorias y derrotas. Uno de mis momentos más destacados, por supuesto, fue en 2001, saliendo aquí con Pete Sampras para un memorable partido de cuarta ronda, que nos inspiró a muchos de nosotros a jugar, intentar tener éxito y representar bien el deporte. Espero haberlo conseguido”, apuntó.

El 20 veces campeón de ‘Grand Slam’ no ha jugado un partido desde que se sometió a una operación de rodilla tras la derrota en sets corridos ante Hubert Hurkacz, en los cuartos de final de Wimbledon en la anterior edición. Roger Federer dejò claro que espera regresar en 2023 y de momento no piensa retirarse.

*Foto: Twitter @Wimbledon