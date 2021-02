Robert Farah y Juan Sebastián Cabal explotan contra la ATP

Foto: ausopen.com

Este viernes, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron en la segunda ronda de dobles masculinos del Australian Open contra la pareja de Kasajistán conformada por Andréi Gólubev y Aleksandr Búblik.

Los colombianos perdieron en dos sets por 4-6 y 4-6, pero arremetieron contra la ATP y los protocolos de bioseguridad que se han venido llevando a cabo en los torneos de Grand Slam en Europa.

“Es muy difícil motivarse a ir a un torneo si luego para volver a casa tienes que viajar durante 2 días… En el US Open se hizo una buena burbuja, pero en el resto de los torneos ATP de Europa fue todo una mentira. No fueron burbujas de verdad, sino ningún jugador se hubiese infectado… No tiene sentido que nos obliguen a encerrarnos, mientras los fanáticos van a las canchas y nos cruzamos con ellos. En Roland Garros estaban prácticamente al lado nuestro… En la televisión le muestran una cosa a los fans que en la realidad no pasa. Por un lado, nos prohíben darnos la mano luego de cada punto, pero después no nos cuidan en las cosas más básicas. Sinceramente, en Europa hicieron las cosas muy mal”, dijeron Robert Farah y Juan Sebastián Cabal al portal Ubitenis en la rueda de prensa posterior a la eliminación.

El pasado jueves Juan Sebastián Cabal quedó eliminado de dobles mixtos del Australian Open haciendo pareja con la tenista de China Taipéi Chan Hao-ching; por su parte, Robert Farah debutará este sábado en esta categoría junto a la estadounidense Nicole Melichar contra el francés Fabrice Martin y la estadounidense Caroline Dolehide.

