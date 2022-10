River despide a Gallardo regalando título a Boca

Este domingo se dio una de las situaciones más surreales que ha vivido el fútbol argentino. River Plate contribuyó para que Boca Juniors se quedara con el título de la temporada.

Al simultáneo se jugaron dos partidos de alta tensión: Boca Juniors vs Independiente en La Bombonera y Racing vs River Plate en El Cilindro de Avellaneda. El ‘Xeneize’ debía ganar para ser campeón, y en caso de que no, que Racing no triunfara como local.

Ambos partidos tuvieron protagonismo de colombianos. Por un lado, Boca empató 2-2 contra los ‘Diablos Rojos’ con un gol de Sebastián Villa; mientras que River Plate terminó remontándole a la Academia con doblete de Miguel Ángel Boja -además de un penal atajado por Franco Armani– para el 1-2 final.

Con este par de resultados, Boca Juniors quedó campeón, sumando dos puntos más que Racing, que quedó en la segunda posición. Así consigue su título número 35 de primera división con Hugo Ibarra en la dirección técnica.

En Boca Juniors fue titular Frank Fabra y Villa entró en el segundo tiempo para que ambos celebraran como los colombianos campeones de la temporada.

*Foto: Instagram @afa.oficial