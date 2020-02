Tomada de millonarios.com.co

A falta de que se disputen 4 partidos de la fecha 3 de la Liga Betplay, los grandes todavía no están cómodos con su rendimiento.

Atlético Nacional 1-2 Jaguares

El sábado Jaguares sorprendió venciendo en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional, que venía de una victoria épica contra Equidad en Bogotá a mitad de la semana pasada.

El equipo de Montería sigue haciéndose fuerte contra los grandes luego de un empate contra el América de Cali supo aguarle la fiesta a los dirigidos por Juan Carlos Osorio. Por Jaguares marcaron Cristian Blanco en contra y Diomar Díaz; mientras que por los verdes descontó Diego Braghieri.

América de Cali 1-0 Boyacá Chicó

Por su parte, los campeones no fueron claros en su juego contra Boyacá Chicó en el Centenario de Armenia, donde jugaron como locales.

América de Cali a pesar de sacar los tres puntos por la mínima, sufrieron ante el recién ascendido, quienes de no ser por Éder Chaux hubiesen empatado el juego fácilmente. El gol escarlata lo marcó Michael Rangel.

Millonarios 2-2 Equidad

Millonarios completó 3 juegos sin conocer la victoria, dos de ellos de local. Contra Equidad, los dirigidos por Alberto Gamero tenían la oportunidad de sacudirse, pero no fue así.

Sobre el final con un penal a favor de Equidad se empató el juego 2-2. Juan Carlos Pereira y José Guillermo Ortiz marcaron por los azules; Carlos Peralta marcó el doblete para el empate de su equipo.

En otros resultados de la jornada, Bucaramanga empató 0-0 ante Deportes Tolima; Junior con Teófilo Gutiérrez de figura y gol de Miguel Borja vencieron 1-0 al DIM; y Pereira de local llegó a su primera victoria ante Cúcuta Deportivo 2-0.

Aún restan por disputarse: Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto, Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe, Envigado vs Once Caldas y Patriotas vs Deportivo Cali.