Este domingo, Colombia cerró la tercera jornada de la Copa América con una derrota ante Perú que lo deja en veremos para la clasificación a cuartos de final. Tras el partido, el entrenador Reinaldo Rueda aceptó que al equipo le falta mejor finalización y el último pase clave para ser más efectivos.

“Todo pasa por la eficacia en el arco rival. Tuvimos llegadas importantes, nos faltó esa eficacia para tener otro resultado… El equipo ha mejorado algunos factores y algunos aspectos. Tenemos que mejorar para finalizar las jugadas, dejar la ansiedad al lado. Debemos seguir mejorando y exigiéndonos en la parte ofensiva… Nos falta ese pase en los últimos 20 metros para dejar a nuestros delanteros mano a mano, y tener después esa tranquilidad para definir”, señaló Reinaldo Rueda.

Tras estas declaraciones muchos le echan en cara el no haber convocado a James Rodríguez y Falcao García así no estuviesen en plenitud. Incluso, otros le echan en cara no haber llevado suficientes laterales izquierdos para afrontar la competencia.

Contra Perú, fue evidente la falta de claridad con el balón con Duván Zapata tirado a un costado y con cambios ofensivos que le quitaron la poca creatividad que tenía el equipo con Edwin Cardona.

Lo cierto es que ahora Colombia debe enfrentarse a Brasil en la última fecha y debe sumar para asegurarse, de lo contrario dependerá de una serie de resultados ajenos para clasificar a la siguiente ronda de la Copa América.

