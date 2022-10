Regresó la NBA y Celtics y Warriors celebraron

Después de una atractiva pretemporada, este martes la NBA tuvo su regreso oficial con dos partidos de gran importancia. En uno, Golden State Warriors venció a LA Lakers; mientras que en otro Boston Celtics superó a Philadelphia 76ers.

Los jugadores de los Warriors recibieron sus anillos que los acreditó como campeones del año y con una actuación estelar de Stephen Curry vencieron en su casa al quinteto comandado por LeBron James con un resultado de 123-109.

En otro juego más reñido, los Celtics ganaron con las inspiraciones de Jayson Tatum y Jaylen Brown, que aplacaron la buena presentación de James Harden para un resultado final de 126-117.

Este miércoles la programación de la NBA continúa con los partidos de Detroit Pistons vs Orlando Magic, Indiana Pacers vs Washington Wizards, Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers, Miami Heat vs Chicago Bulls, Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks vs Houston Rockets, Memphis Grizzlies vs New York Knicks, Minnesota Thimberwolves vs Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets, Utah Jazz vs Denver Nuggets, Phoenix Suns vs Dallas Mavericks y Sacramento Kings vs Portland Trail Blazers.

Apoyo de Curry y LeBron a Grinner

Stephen Curry aprovechó la entrevista pospartido para ofrecer apoyo a su colega Brittney Grinner, que fue condenada en Rusia a 10 años de prisión por posesión de cannabis.

“Queremos continuar usando nuestra plataforma y las oportunidades de felicitar a una miembro especial de la comunidad del baloncesto. El cumpleaños 32 de Brittney Grinner es hoy”, señaló el base de los Warriors.

Por su parte, LeBron James también levantó su voz para pedir por la libertad de la jugadora. Ella fue condenada el pasado 4 de agosto en Moscú por posesión de cannabis, aunque los abogados de ella señalan que era cannabis medicinal y recetado por orden médica para el dolor.

