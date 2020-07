Tomadas de internet

Después de más de 4 meses de inactividad regresa la NBA con 4 partidos amistosos mientras se da el retorno oficial de la recta final de la temporada regular el 30 de julio.

Los partidos que serán disputados en la NBA son: LA Clippers vs Orlando Magic a las 2 de la tarde (hora colombiana), Denver Nuggets vs Washington Wizards a las 2:30 de la tarde (hora colombiana), Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans a las 6 de la tarde (hora colombiana) y Miami Heats vs Sacramento Kings a las 7 de la noche (hora colombiana).

Estos compromisos serán en el campus creado de la NBA en el World Disney de Orlando, que será la locación de los partidos oficiales a partir del jueves de la semana entrante. Los partidos serán transmitidos en el NBA League Pass.

El resto de los partidos preparatorios de la NBA se completan de la siguiente manera:

Jueves 23 de julio

Milwaukee Bucks vs. San Antonio Spurs.

Indiana Pacers vs. Portland Trail Blazers.

LA Lakers vs. Dallas Mavericks.

Utah Jazz vs. Phoenix Suns.

Viernes 24 de julio

Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies.

Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunders.

Toronto Raptors vs. Houston Rockets.

Sábado 25 de julio

Orlando Magic vs. LA Lakers.

Sacramento Kings vs. Milwaukee Bucks.

Utah Jazz vs. Miami Heats.

San Antonio Spurs vs. Brooklyn Nets.

Washington Wizards vs. LA Clippers.

New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets.

Domingo 26 de julio

Oklahoma City Thunders vs. Philadelphia 76ers.

Boston Celtics vs. Phoenix Suns.

Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers.

Toronto Raptors vs. Portland Trail Blazers.

Memphis Grizzlies vs. Houston Rockets.

Lunes 27 de julio

LA Lakers vs. Washington Wizards.

LA Clippers vs. Sacramento Kings.

Brooklyn Nets vs. Utah Jazz.

Denver Nuggets vs. Orlando Magic.

Milwaukee Bucks vs. New Orleans Pelicans.

Martes 28 de julio