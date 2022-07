Rafael Dudamel ya no va más con el Deportivo Cali

Este jueves varios periodistas que cubren al Deportivo Cali señalaron que el venezolano Rafael Dudamel no va más con el equipo. Italo Cervino será quien lo remplazará interinamente.

" "

Según informó el periodista Carlos Arango, el entrenador tuvo una reunión con su representante y la junta directiva del club. Allí decidieron que él se iba del equipo y se iría sin cobrar la indemnización que le corresponde.

Una de las razones que más peso tienen es la rueda de prensa que ofreció Rafael Dudamel después del partido contra Melgar por Copa Sudamericana.

Rafael Dudamel no seguirá como técnico del Cali. La gota que rebasó la copa fueron las declaraciones al final del juego ante Melgar: "la realidad es que no conozco a Ítalo Montaño y no ha sido un pedido mío, no hay que discutir la condición del futbolista, porque no lo conozco”

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 1, 2022