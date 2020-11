Queiroz fue polémico con el caso Villa y el nivel de los jugadores locales

Desde que Carlos Queiroz está al frente de la Selección Colombia quizá sorteó la que hasta el momento ha sido su rueda de prensa con más polémica. Entre lo destacado están sus declaraciones sobre el bloqueo a Sebastián Villa para tenerlo en consideración de convocarlo; la razón de por qué casi no llamó jugadores del Fútbol Profesional Colombiano, el caso de Rafael Santos Borré y la situación de James Rodríguez que no vendría al 100 %.

Caso Sebastián Villa (acusado por violencia de género)

“Él estaba en la lista de los 42 bloqueados. Si después está listo para la convocatoria o no, es otra cosa… Si un colombiano de mucha calidad está listo para jugar con Boca Juniors en Argentina y si lo hace bien, seguro que se va a quedar en nuestro radar. Yo no soy juez de un tribunal. Lo que se habla a mí me da igual. A mí me importa su rendimiento dentro del campo y si está listo para jugar en Boca Juniors, también tiene que estar listo para jugar en Colombia. Es un tema de los tribunales, yo no soy juez de nadie… Por lo que me pagan, es decidir si tiene la calidad para llegar a la Selección o no. Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido”.

Jugadores del FPC

“Los jugadores locales son observados con el mismo rigor y el mismo profesionalismo de los mismo jugadores de Europa… Lo que importa es la presentación, calidad, la intensidad de los partidos, la consistencia, su actitud, y cuando comparemos en diferentes niveles intensidad porque hay partidos de Nivel A, Nivel B y Nivel C, no es lo mismo un partido de Real Madrid vs. Barcelona, que Real Madrid contra Alicante, porque tienen otra intensidad para analizar… Los partidos de la liga local tienen restricciones en Europa y en Surámerica, intenté ver algunos partidos, pero las restricciones son…”

James Rodríguez

“James tiene una situación específica, estamos en contacto con él y con Everton. La decisión es trabajo e intentar, en este tiempo que tenemos, prepararlo lo mejor posible… Estamos atentos a todos los detalles con el cuerpo médico… Una cosa es tener el deseo de jugar y otra estar bien preparado para jugar. Algunos tendrán que llegar con la obligación de recuperarse. Eso no es preocupación, eso es trabajo”.

