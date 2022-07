¿Qué pasará con la Liga Femenina de fútbol en el segundo semestre?

En los últimos días se realizó la asamblea extraordinaria de la Dimayor, en la que se estableció que la Liga Femenina de Fútbol no tendría torneo este segundo semestre, pues no hay suficientes equipos para realizarlo.

Esta decisión ha generado críticas y desacuerdos entre los seguidores del fútbol y las deportistas, debido a que el día de ayer inició la Copa América femenina, en donde el equipo ganó 4-2 frente al seleccionado paraguayo.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre lo sucedido, fue Guillermo Herrera, ministro de Deportes, que con este negativo anuncio de la Dimayor, mostró su inconformidad manifestando que “Me declaro decepcionado, me declaro triste, la verdad, porque no me esperaba que no fuera a tener acogida, ente la Dimayor la celebración de esta competencia para el segundo semestre del año”

Junto con esto dio a conocer que el ministerio tiene un presupuesto destinado para aumentar el fútbol femenino y por esta razón, se reunirá en los próximos días con presidente de la Federación colombiana de fútbol, Ramón Jesurún.