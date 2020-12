PSG-Istambul se juega el miércoles tras incidente de racismo

Este martes el mundo del fútbol fue testigo de un hecho sin precedentes en la historia de la Champions League. Jugadores del PSG y del İstanbul Başakşehir FK se negaron a continuar el partido por la última fecha del grupo H después de un supuesto insulto proveniente del cuarto juez –Sebastian Coltescu– a Pierre Webó, asistente del equipo turco.

Todo comenzó con una entrada desmedida de Presnel Kimpembe. Desde el el banquillo turco comenzó un cruce de palabras con el cuarto juez del partido. Cuando el juez central llegó al llamado del cuarto juez, este habría identificado a Pierre Webó como “el tipo negro”.

El ambiente se volvió más hostil y Demba Ba -delantero del İstanbul- interpeló al cuarto juez y le reclamó diciendo: “Uno no dice ‘este blanco’, ¿Entonces por qué tendrías que decir este ‘negro’?”.

PSG vs Istanbul Basaksehir has been suspended following an alleged racist incident involving the 4th official towards Istanbul's assistant manager. pic.twitter.com/mLIkZiPK7u

