PSG considera insuficiente oferta de Real Madrid por Mbappé

Esta semana Real Madrid hizo una propuesta oficial de 160 millones de euros para comprar a Kylian Mbappé este verano a menos de una semana para que se cierre el mercado de fichajes. PSG desestimó dicha oferta tras considerarla insuficiente.

Leonardo, director deportivo del PSG ofreció entrevistas a Marca y a RMC Sports en la que se refiere al caso y señala al Real Madrid de actuar de mala fe con el caso del delantero francés.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él, pero esto va más allá de eso… no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente… Si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado… Es irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente”, dijo entre lo más destacado Leonardo.

El directivo acusó indirectamente al Real Madrid de usar la prensa para presionar el fichaje. Además dejó claro que el club español prefirió hablar con el entorno del jugador antes de ejercer una propuesta formal. Por último señaló que al francés le han hecho dos ofertas para que renueve y que su palabra es que no se irá como agente libre del club. Sin embargo, dejó entrever que en el club no están contentos con la actitud de Kylian Mbappé.

