Este domingo, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se quejó con la Dimayor por el retraso que ha habido con la entrega de dineros por la televisión internacional.

“Nos engañaron o nos ofrecieron lo que todavía no se puede entregar”

En entrevista con Caracol Radio, Méndez aseguró que todavía no han visto un peso por televisión internacional. “Nos engañaron o nos ofrecieron lo que todavía no se puede entregar… Nunca he creído de la llegada de esa plata… Ojala llegué esa plata porque mal haría en pensar que no me la darán, si soy de los que más la necesita hoy en día”, dijo el directivo a Caracol Radio.

Además, afirmó que en la última asamblea de la Dimayor el miércoles pasado, los directivos estaban unidos con el objetivo de ejercer presión al respecto. Según lo dicho a los periodistas a las afueras de por Tulio Gómez, presidente del América de Cali, habrían dado un plazo de 100 días a Jorge Enrique Vélez -presidente de la Dimayor- para que respondiera por esos dineros.

Como saldo final, varios directivos estuvieron de acuerdo en decir que los clubes actualmente atraviesan crisis económicas. Actualmente, la Liga BetPlay está frenada por cuenta del coronavirus COVID-19, lo que sin dudas va a generar pérdidas irreparables para los equipos.

