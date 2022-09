Premier League suspende fecha en respeto a Isabel II

Tras la muerte de la Reina Isabel II y varias demostraciones de luto en distintos partidos con equipos ingleses de protagonistas, la Premier League decidió suspender la fecha 7 este fin de semana.

“A nosotros y nuestros clubes nos gustaría prestar tributo al largo e inquebrantable servicio de Su Majestad a nuestro país. Como nuestra monarca con más tiempo en servicio, ella ha sido una inspiración y deja detrás un increíble legado siguiendo una vida de dedicación. Es una momento tremendamente triste, no solo para la nación, sino para los millones de personas en el mundo que la admiraron, y nos unimos junto a ellos para llorar su muerte”, señaló Richard Masters, jefe ejecutivo de la Premier League.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

