Otra noticia con sabor amargo recibió la Selección Colombia y los fanáticos del Everton. James Rodríguez no jugará el último partido de la temporada por una molestia en su pantorrilla.

Quien lo hizo saber fue Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City en la fecha 38 de la Premier League. Los ‘Toffees’ se juegan su paso a UEFA Europa League, de la que ahora mismo está por fuera.

A continuación lo que Carlo Ancelotti dijo:

“Desafortunadamente, James Rodríguez no está disponible para este partido. Él no se ha recuperado de su problema en la pantorrilla… Ahora él está enfocado en prepararse para la Copa América con su selección. Espero tenerlo de regreso en la próxima temporada en su mejor nivel. Él está realmente decepcionado de no haber sido capaz de ayudar al equipo en la parte final de la temporada”.

