Por la guerra, futbolista ucraniano pide posponer fecha de repechaje

Taras Stepanenko pidió a la FIFA y a la UEFA que pospongan nuevamente el repechaje para Catar 2022 que debe jugar Ucrania, ya que, después de tanto tiempo sin jugar debido a la invasión rusa del país, sería “extremadamente difícil” conseguir “dos resultados positivos” en el ‘playoff’.

“No queremos que se nos conozca como víctimas. Somos muchachos fuertes y capaces, todos están bien y podemos jugar al 100%. Pero la pregunta que haría es: ¿cómo podemos jugar un partido tan importante cuando no has jugado un partido durante tanto tiempo?”, señaló en una entrevista a The Sunday Times.

El centrocampista del Shakhtar Donetsk jugó un partido por última vez en diciembre, después de que la liga ucraniana se suspendiese por la guerra. “Todo futbolista sabe que si te recuperas de una lesión de mucho tiempo, por mucho que entrenes en el gimnasio y corras, sales a jugar al fútbol y todo es diferente”, recalcó.

El partido está pactado para el próximo 6 de julio. Ucrania debía enfrentarse a Escocia en la última fecha FIFA para el repechaje. De momento, Gales espera rival entre las dos selecciones mencionadas para el último cupo por Europa que falta para Catar 2022.

