Dallas Mavericks 113 – 97 Denver Nuggets fue el último partido que se jugó de la NBA el pasado 11 de marzo. Después la competencia se canceló por varios casos de positivo por COVID-19. Este jueves regresa la actividad.

Tras una semana de partidos amistosos, el coctel del retorno del baloncesto de más alta calidad no pudo haber tenido un mejor juego de bienvenida que LA Lakers vs LA Clippers en horario estelar a las 8 de la noche hora colombiana. Horas antes -a las 5:30 de la tarde- New Orleans Pelicans se enfrentará ante Utah Jazz.

Son 22 de los 30 equipos los que siguen en carrera y ya están en la recta final del remate de temporada regular. El sitio elegido para culminar esta temporada es el complejo deportivo ESPN Wide World de Disney World.

Según lo acordado por la NBA, pasarán los mejores 7 equipos clasificados y el octavo cupo lo disputarían entre el octavo y noveno de cada conferencia siempre y cuando haya menos de 4 juegos ganados como diferencia. De ahí en adelante se jugarán los play-off’s como antes se hacían -el mejor de 4 juegos- y estos partidos serán a puerta cerrada.

El cronograma estipulado es el siguiente: