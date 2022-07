Plantel de Nacional presionaría a los directivos para retener a Gio Moreno

Ni el campeón Atlético Nacional se salva del inconformismo de sus hinchas. Todo se dio por un rumor que tomó fuerza este miércoles de la salida de Gio Moreno del club por la rueda de prensa posterior a la final.

Si Atlético Nacional decide no contar con Gio Moreno, supuestamente por las declaraciones postítulo, el 'Verde' paisa no solo se pegaría un tiro en el pie, sino que estaría actuando como un equipo recontra chico. ¡Son Atlético Nacional, no Jaguares! 🤷🏻‍♂️pic.twitter.com/sbbhi4CL9n

