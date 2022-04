Piqué y Rubiales quedan en ridículo tras ser expuestos con nuevos audios

Si bien el contrato comercial por la Supercopa de España en Arabia Saudí de la firma que representa Gerard Piqué y la Federación Española de Fútbol equivalente a 24 millones de euros de comisión para el futbolista suscitó un escándalo, ahora el central del Barcelona enfrenta otro nuevo por la divulgación de audios entre él y Luis Rubiales, la máxima cabeza de la Federación.

En la publicación hecha por El Confidencial de España se escucha cómo Piqué pide a Rubiales ejercer presión para que el entrenador de la Sub-21 de España lo convocara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. él enfatiza en que esa ilusión debe mantenerse en secreto, evitando que otro colega también exprese dicha intención.

Corría el 21 de junio de 2019. Piqué, tras ver a la Sub-21 clasificarse para los JJOO, le dijo a Rubiales: "Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/p3YLSIZ1ZQ

— El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022