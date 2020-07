Foto: @pedrocfranco

Pedro Franco salió de Millonarios por la puerta grande y convertido en ídolo. Ahora quiere regresar y lo dejó bien manifestado, la decisión la tomarían los directivos del azul.

Todo calza a la perfección: el bogotano terminó su contrato con el América de Cali el 30 de junio y, Deivy Balanta y José Luis Moreno -que eran los defensores centrales del equipo capitalino- salieron del equipo.

“Cuando he sido jugador libre siempre me he puesto a disposición de Millonarios. Es un club donde me gustaría estar, es un club que considero mi casa y me gustaría ser parte de un proyecto… tengo claro el paso que me gustaria dar, dónde me gustaría estar”, señaló en entrevista para en el VBar de Caracol Radio.

Con estas variables es muy probable que el futbolista llegue al club como agente libre aunque dejó claro que tiene otras ofertas en Perú.

Pedro Franco ya quedó campeón con el “Embajador” de la Copa Colombia en 2011 y fue también protagonista en la muy recordada estrella 14 de 2012 con Hernán Torres que se jugó en El Campín contra el Deportivo Independiente Medellín.