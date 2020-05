¡Orgullo colombiano! Sara López avanzó a la final del Lockdown Knockout

Este viernes, la arquera Sara López se iba a enfrentar contra la estadounidense Piage Pearce en la semifinal de la competencia de tiro con arco: Lockdown Knockout. En un resultado muy apretado pudo ganar.

Con esta victoria pasó a la final del certámen que será contra el noruego Anders Faugstad, que este jueves derrotó a Mike Schloesser.

A second shoot-off win in a row for @saralopezb24 as she secures herself a place in the final of the first #LockdownKnockout! 💪🇨🇴🏹 #archery pic.twitter.com/aWX3smnrKp

— World Archery (@worldarchery) May 15, 2020