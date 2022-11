“Nunca se puede descartar a Alemania”: Dani Olmo

El internacional español Dani Olmo ha asegurado que “nunca” se puede “descartar” a Alemania, a pesar de su derrota en el debut en el Mundial de Catar ante Japón, y ha afirmado que el partido de este domingo ante ella es “una final” para ambos, además de recalcar que el objetivo de ‘la Roja’ es “jugar siete partidos”.

“Fue el primero partido; se vivió con muchísima emoción y felicidad, pero hay que tener calma. Nos espera una final y aun queda mucho. El objetivo es jugar siete partidos, llevamos uno de siete, y vamos a por el segundo”, declaró en rueda de prensa. “Estamos bien, motivados y felices por la primera victoria, pero sabiendo que todavía no hemos hecho nada. Necesitamos ganar a Alemania y es lo que vamos a hacer”, añadió.

En este sentido, advirtió del peligro del combinado germano a pesar de lo sucedido en la primera jornada. “Alemania tiene algunas bajas como Werner, pero nunca la puedes descartar para nada. Aunque hayan perdido el primer partido y que solo les valga ganar, tienen jugadores y calidad para recuperarse. Nosotros tenemos que seguir enfocados en lo nuestro: si ganamos estaremos en octavos y ese es nuestro objetivo”, afirmó.

Así, resaltó que están “bajo muchísima presión” y que asumen el partido como “una final”, igual que ‘la Roja’. “La mentalidad alemana es ganadora y ambiciosa. Lo afrontarán como una final, como lo que es. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, que es lo que hemos hecho, y no vamos a cambiar”, subrayó.

“Alemania también quiere dominar el partido, tener el balón, en ese sentido también se puede parecer a la nuestra; Hansi Flick también quiere tenerlo, en el Bayern ya lo demostró. Sabemos a lo que juegan, pero ellos también nos conocen bien. Tenemos que estar centrados en los pequeños duelos y ganarlos”, continuó. “Somos una selección que juega con el balón y hace daño con él, siempre hemos tenido esa mentalidad. Va a ser una batalla dura y bonita de ver”, prosiguió.

En otro orden de cosas, el delantero del Leipzig no quiso valorar una posible eliminatoria con Brasil. “Hablar ahora de un hipotético cruce en cuartos de final no tiene sentido. En el Mundial, si quieres llegar lejos tienes que vencer a las mejores selecciones del mundo y lo tienes que afrontar con la misma mentalidad”, explicó.

Por último, Olmo recordó cómo fueron las últimas semanas antes de llegar a la Copa del Mundo. “Cuando no sabía el alcance de la lesión lo viví con preocupación, pero desde el segundo o tercer día ya sabía que los plazos eran buenos. Me preparé para estar al 100% para el Mundial. Me encuentro muy bien física y personalmente, estoy preparado para todo”, finalizó.