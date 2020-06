Este martes Novak Djokovic por medio de su equipo de prensa afirmó que fue contagiado del coronavirus COVID-19. El tenista fue visto en fiestas y aglomeraciones y Nick Kyrgios lo criticó fuertemente por su irresponsabilidad.

El actual campeón de Wimbledon organizó el Adria Tour, un campeonato de exhibición en Serbia y Croacia en el que participaron otras estrellas del tenis que también fueron contagiadas. El torneo no contó con ninguna de las medidas de bioseguridad que se aconsejan para eventos de este tipo. Incluso los asistentes no usaron tapabocas.

Tras el comunicado que emitió el equipo de prensa del serbio llovieron los señalamientos porque en él no hubo autocrítica. Por ende, publicó en sus redes sociales palabras propias sobre la situación.

“Siento profundamente que nuestro torneo hubiera causado daño. Todo lo organizadores y yo hicimos el mes pasado lo hicimos de buen corazón e intenciones sinceras. Creímos que el campeonato tenía todos los protocolos y la salud de nuestra región parecía en buenas condiciones para unir finalmente a las personas por razones filantrópicas”, señaló “Nole”.

Quien no se quedó callado fue el polémico y controvertido tenista griego: Nick Kyrgios, quien desde su cuenta de Twitter regañó de manera enfática a su colega por haber fomentado aglomeraciones con este campeonato de exhibición.

“Oraciones a todos los jugadores que contrajeron COVID-19. No me digan nada que he hecho denominado como ‘irresponsabilidad’ o ‘estupidez’, esto se lleva el pastel”, dijo el griego, que citó un video en el que se ve a “Nole” en una fiesta.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020