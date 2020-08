Foto: nba.com (Getty images)

Desde este martes se rumoraba que tarde o temprano se iban a boicotear los partidos de playoffs de la NBA y el día llegó este miércoles.

Los 3 partidos que estaban fechados para los playoffs se pospusieron: Milwaukee Bucks vs Orlando Magic, Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder y LA Lakers vs Portland Trail Blazers.

El principal motivo del boicot fue el altercado en el que un oficial de policía disparó varias veces por la espalda a Jacob Blake, un ciudadano afroamericano.

“No se necesita ser negro para sentirte indignado. Sólo se necesita ser estadounidense. ¿Y siguen hablando de miedo? Nosotros deberíamos tener miedo. Es realmente ridículo y sigue pasando, no hay cargos contra los responsables. Lo único que pido es que vivamos de acuerdo a lo que dice nuestra constitución, para todos igual”, dijo este martes Doc Rivers, entrenador de LA Clippers.

Durante los playoffs os jugadores siguen ejerciendo un amplio activismo protestando contra este caso y otros más que desataron una serie de protestas en Estados Unidos para mayo tras la muerte de George Floyd.

En la página dela NBPA, el sindicato de jugadores de la NBA, publicaron una imagen muy diciente, cuyo enunciado reza: “El baloncesto regresó y los asesinos de Breonna Taylor no han sido arrestados y hay más de 660.000 muertes por el COVID-19 en el mundo… y el día de elección es el 3 de noviembre del 2020… y la supresión de votantes continúa negando los derechos de las comunidades de color… y nuestra lucha no para”

“Algunas cosas son más grandes que el baloncesto. La medida tomada hoy por los jugadores y la organización muestra que estamos hartos. Suficiente es suficiente. Se necesita un cambio”, señaló Alex Lasry, Vicepresidente Senior de Milwaukee Bucks.

Aún no se sabe qué va a pasar con lo que resta de los playoffs de la NBA. Los jugadores siguen confinados en Orlando, Florida y el boicot por ahora es indefinido.