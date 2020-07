Foto: @FCF_Oficial

El paso de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor ha tenido más errores que aciertos. Este jueves fue reprendido por Ernesto Lucena -ministro del Deporte- por ofrecer información engañosa.

Todo comenzó cuando en la mañana del miércoles la Dimayor publicó un trino en el que señalaron que destinaron 1.400 millones de pesos en fondos para el fútbol femenino. Luego aclararon que fue en conjunto con el Ministerio del Deporte.

“Me molestó porque no puede uno darse éxitos con gestión del equipo de trabajo del Ministerio del Deporte y de la Vicepresidenta de la República… Los 1.400 millones de pesos son del Ministerio del Deporte… No se los hemos entregado a la Federación porque hasta que no haya torneo femenino esas líneas de inversión -nosotros como entidad pública- tenemos que tipificarlas muy bien”, dijo Ernesto Lucena en entrevista con Zona Libre de Humo.

Aclarado el percance hubo malestar dado que muchas futbolistas pensaron que la Dimayor había gestionado el dinero de forma independiente, razón la cuál se ilusionaron con un presupuesto de 2.800 millones de pesos.