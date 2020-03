Tomada de internet

Este viernes Win Sports + publicó un comunicado en el que señala que no se cobrará el mes de marzo para quienes ya adquirieron el canal premium en su programación.

La decisión se tomó luego de las medidas dadas por la Dimayor de suspender la fecha 9 y jugar el resto de partidos a puerta cerrada, tras la decisión del Gobierno de suspender los eventos que tengan una afluencia mayor a 500 personas.

La medida también acobija a quienes tienen el servicio de Win Sports Online. No obstante, quienes no se hayan suscrito todavía a dicho canal no podrán tenerlo durante este mes.

Acá dejamos el comunicado completo:

