Nairo Quintana se baja de La Vuelta: “No tengo cabeza”

Después de que la UCI (Unión Ciclística Internacional) descalificara a Nairo Quintana del Tour de Francia del 2022 por el consumo de Tramadol durante la carrera, el ciclista ratificó su deseo de querer competir en La Vuelta a España, pero este jueves declinó esta opción.

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer La Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones. Prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó ayer”, señaló el ciclista boyacense en un video difundido en una historia de su cuenta de Instagram.

A Nairo Quintana le impusieron esta infracción que no afectaría su participación en competencias venideras. Sin embargo, el colombiano está dispuesto a aclarar la situación y despejar todo tipo de dudas ante el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte).

“Estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, concluyó Nairo Quintana.

La Vuelta a España iniciará este viernes 19 de agosto y contará con la presencia de siete colombianos que buscarán el título. Inicialmente Nairo Quintana iba a competirla con el Arkea-Samsic, pero la notificación de la UCI lo obliga a la búsqueda de su inocencia, debido a que el ciclista niega haber injerido Tramadol, sustancia prohibida por la entidad ciclística desde 2019.

