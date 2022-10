Después de una salida con derrota contra España en la primera fecha, Colombia derrotó a China en su segunda salida en el Mundial de Fútbol Femenino Sub 17 de la India. Linda Caicedo fue la gran figura del partido.

Las cafeteras tuvieron un dominio amplio sobre sus rivales durante el partido y supieron marcar la diferencia en el primer tiempo, que bastó para los primeros tres puntos de las dirigidas por Carlos Paniagua.

Los goles fueron hechos por Linda Caicedo (8′ y 23′) para el 2-0 final contra el equipo asiático. El partido era vital para seguir soñando con una segunda fase del mundial.

🙌 @FCFSeleccionCol are up and running in the #U17WWC!

And guess who scored? Linda Caicedo! 😏#KickOffTheDream pic.twitter.com/aIkIjEii6V

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 15, 2022