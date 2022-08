Mundial Femenino Sub 20 | Conozca el calendario de Colombia

La Selección Colombia Femenina Sub 20 ya está lista para su debut en la Copa Mundo Femenina Sub 20 de Costa Rica este 10 de agosto. El certamen tendrá a 16 selecciones compitiendo hasta el 28 de agosto.

La tricolor ya cuenta con 21 futbolistas convocadas por Carlos Paniagua para la competición. Además ya está listo el calendario de partidos que se jugarán del certamen, en el que Colombia tendrá el partido inaugural contra Alemania en el grupo B. La ‘Tricolor’ irà en busca de uno de los dos cupos para los cuartos de final.

¡Amistoso de preparación!

Nuestra Selección Femenina Sub 20 realizó su última práctica antes de viajar a Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20, enfrentamos a la categoría masculina Sub 16 de Millonarios. 🙌#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Azo8Byawj6

