Mundial de Atletismo Sub-20 | Colombia logra marca histórica

Colombia completó nueve medallas en la historia de los mundiales de atletismo sub-20. Sin embargo, la delegación cafetera logró marca histórica con la mejor participación en el certamen disputado en Cali.

Al final fueron dos medallas de plata y una de bronce. Nunca antes Colombia había alcanzado esta marca y lo hizo con lanzamiento de jabalina, salto largo y 4×100.

Valentina Barrios fue la primera en conseguir una presea. Se colgó la de plata en el lanzamiento de jabalina tras quedar segunda detrás de la serbia Adriana Vilagos. El podio lo completó la uruguaya Manuela Rotundo. Barrios logró una marca de 57.84 metros.

La segunda medalla, también de plata, fue gracias a Natalia Linares en salto largo. La colombiana alcanzó una marca de 6.59 metros, que la colocó detrás de la búlgara Plamena Mitkova y delante de la italiana Marta Amani.

La medalla histórica vino en una prueba de velocidad: 4×100. Las colombianas María Alejandra Murillo, Marlet Ospino, Melany Bolaño y Laura Martínez ganaron el bronce solamente detrás de las potencias Jamaica y Estados Unidos. El tiempo de las colombianas fue de 44.59 segundos.

Este sábado 6 de agosto termina el Mundial de Atletismo Sub-20 sin participación nacional. Serán 10 finales por disputar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

