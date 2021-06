Millonarios se medirá con grandes de Europa en Florida Cup

Arsenal y Everton de Inglaterra e Inter de Italia serán los rivales de Millonarios en la competencia amistosa de la Florida Cup, que se llevará a cabo en Orlando el 25 y 28 de julio.

Esta competencia de verano tendrá un total de 4 partidos. Millonarios jugará la primera semifinal contra Everton, mientras que Arsenal irá contra Inter. Los ganadores jugarán a final y los perdedores jugarán por el cuarto puesto.

El escenario que tendrá este evento será el Camping World Stadium de Orlando, Florida. La entradas ya están a la venta en la página de la Florida Cup.

