Millonarios pierde pieza clave para lo que resta de liga

Foto: @MillosFCoficial

Millonarios tiene la cabeza puesta en la serie de la semifinal contra Junior de Barranquilla. Si bien ya pudo recuperar a David Macalister Silva, perdió a Klíver Moreno.

“No sé muy bien la lesión exactamente, pero a Kliver en estos cuatro partidos, no lo vamos a tener. Ojalá sea una lesión corta, de pura fisioterapia y no de operación. Es una lesión corta, pero seguro seguro no lo vamos a tener”, dijo a Caracol Radio Alberto Gamero.

A Klíver Moreno se le suman Juan Pablo Vargas, que tampoco verá acción. Por su parte, Émerson Rivaldo Rodríguez se perderá el partido de ida por sanción.

El partido de ida entre Millonarios y Junior de Barranquilla se jugará este domingo 16 de mayo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

