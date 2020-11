Tomada de internet

Diego Maradona ya descansa en paz, pero terrenalmente se libra una batalla en la que todo apunta a culpar a su entorno por su mal estado en los últimos días de su vida. Mariano Israelit -amigo de toda la vida del “10!- señaló que el entorno de él lo emborrachaba para que no pudieran verle sus hijas Dalma y Gianinna.

“Era imposible llegar a él, había que pasar por diez filtros. Diego vivía en un country con seguridad privada y tenía dos tipos en la puerta de la casa con ametralladoras, ¿Para qué? Íbamos, almorzábamos, todo bárbaro y la charla era que a las 6 llegaban Dalma y Gianinna, nos decía que estaba contento que las iba a recibir… Cuando nos queríamos ir, para que comparta con las hijas, nos decía que nos quedáramos. Eso pasó varias veces… Si ellas venían a las 7 de la tarde, a las 6 y cuarto aparecía este Charly y le decía: ‘Diego, ¿una cervecita?’. No la pedía Diego, se la traían. Se clavaba una Corona. A los 10 minutos, venían y le apoyaban otra cerveza. Yo le decía: ‘Charly, van a venir las hijas’. Y me decía que no pasaba nada… A la tercera cerveza, Diego empezaba a balbucear y decía: ‘¿Y ahora qué hago que vienen las chicas?’. Y Charly la remataba diciendo: ‘Bueno, ¿abrimos un vino?'”, reza parte del testimonio que Iraelit compartió en Diario Olé.

Eso no fue lo único que se denunció sobre el entorno de Diego Maradona. Mariano Israelit aseguró que el astro argentino fue operado de su rodilla porque sufría mucho de ella y la prótesis que le compararon no era la de mejor calidad en el mercado.

Mucho se habla de Matías Morla como uno de los responsables del estado de salud decaído de Diego Maradona y también el responsable de que él no pudiera ver con frecuencia a sus hijas. Hasta el momento no se han tomado acciones que vayan al escenario legal y son muchas las incógnitas sobre su salud al final.

