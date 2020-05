Foto: @m_phelps00

Tras terminar la serie documental sobre Michael Jordan titulada The Last Dance, alguien que no estuvo ajeno a comentar fue el nadador estadounidense Michael Phelps.

“Todos dicen que era un imbécil, pero yo comentaría lo mismo sobre mí… Era un imbécil cuando estaba entrenando porque quería ayudar a todos a asegurarse de que tenían las mismas posibilidades que yo de ganar”, señaló Michael Phelps en una entrevista con Yahoo Sports.

Esto haciendo referencia a que Michael Jordan era muy duro con sus compañeros para empujarlos a ser los mejores cada día.

Publicidad

De igual forma, señaló que en los entrenamientos él era igual con sus compañeros, a pesar de que la natación es un deporte de carácter individual.

Michael Phelps ganó 73 medallas repartidas en Juegos Olímpicos, mundiales de natación y Juegos Panamericanos. Sin duda es uno de los mejores deportistas de la historia.

Contenido relacionado: Champions League se terminaría con un formato de partido único