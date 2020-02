Tomada de fcbarcelona.es

La interna del Barcelona está que arde. Las acusaciones mutuas que se han tirado históricos del club hace que la crisis en lugar de apaciguar se alborote. La disputa ahora está entre Eric Abidal y Lionel Messi.

Todo comenzó por una declaración que dio al periódico Sport Eric Abidal, director deportivo del club. Allí hubo señalamientos al plantel acerca de la salida de Ernesto Valverde y a Xavi Hernández.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”, señaló Abidal.

Adicionalmente, acusó a Xavi Hernández de haber mentido sobre el supuesto ofrecimiento del equipo para que fuese director técnico. Aseguró que Xavi reveló detalles de reuniones privadas y que nunca hubo un ofrecimiento formal del club.

Declaraciones de Messi

Inmediatamente salió a la luz pública las afirmaciones de Abidal, el primero en responder fue Lionel Messi. Desde su cu

enta en Instagram, el argentino cuestionó la postura de Abidal e incluso le retó a divulgar los nombres de los jugadores que no estaban satisfechos.

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones… Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas“, recalcó.

Así las cosas el ambiente en los culés no es el mejor. Actualmente Barcelona marcha segundo en La Liga de España detrás del Real Madrid y no hay una idea de juego que pueda convencer a los aficionados del equipo. De momento, se espera qué puede llegar a decir Abidal sobre las declaraciones dadas por Messi.