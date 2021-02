Foto: @AustralianOpen

Ya está definida la final de individual masculino en el Australian Open. Novak Djokovic enfrentará a Daniil Medvédev y ambos se han echado flores previo al último partido del certamen.

Mientras el serbio es consciente -incluso antes de saber cuál era su rival en la final- de que el ruso era el rival a vencer, el ruso muestra respeto a su contrincante. La marca de enfrentamientos mutuos está 4-3 a favor de “Nole”, aunque solamente se han enfrentado una vez en Grand Slam.

Daniil Medvédev llegó a la final derrotando en tres sets de 6-4, 6-2 y 7-5 a Stéfanos Tsitsipás. Novak Djokovic derrotó en semifinales a Aslàn Karátsev en sets de 6-3, 6-4 y 6-2.

Daniil Medvédev sobre Novak Djokovic:

“He visto muchos partidos de él porque suele jugar en el horario nocturno y porque estamos encerrados en nuestros hoteles… Contra Fritz me fui a dormir y pensé que iba a perder por como estaba sufriendo en la pista. Creo que no fingió para nada esas molestias físicas. Luego sus siguientes partidos no fueron nada fáciles. Contra Zverev me quedé dormido cuando el alemán estaba con break arriba en el cuarto set…A ver que ocurre el domingo. En este tipo de partidos nunca se sabe lo que puede pasar. Tengo claro que habrá personas que estarán a mi favor y otros en mi contra. Normalmente los partidos ante Djokovic suelen ser igualados”.

Novak Djokovic sobre Daniil Medvédev:

“Además de haber ganado muchos de forma consecutiva, ha ganado a los mejores del mundo con relativa facilidad, como hizo conmigo en las pasadas Finales de la ATP en Londres… Me ayuda a tener más confianza el hecho de que no haya perdida ninguna semifinal ni final aquí. A mi me ayuda y no sé si afecta a mis rivales también”.

El partido de la final de individual masculino se jugará este domingo 21 de febrero a las 3:30 de la madrugada (hora colombiana).

