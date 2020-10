Medellín vibrará con lo mejor del baloncesto femenino nacional

Diana Toro, directora del Inder de Medellín

Ocho equipos de diferentes regiones del país harán parte de la “burbuja” que consiste en mantener aislados a los deportistas en un lugar de concentración con el fin de evitar contagios, en el marco de lo que será la Liga Superior de Baloncesto Femenino. 80 deportistas participarán en el torneo, entre ellas las integrantes de la Selección Colombia que se sortearon entre los diferentes equipos para hacer más competitivo el certamen.

“Para la ciudad de Medellín significa hacer historia, porque este es el primer escalón para hacer realidad el sueño de tener en Colombia baloncesto profesional femenino. La idea es que este evento perdure en el tiempo, este es solo el inicio. La idea es que en uno o dos años máximo, tengamos nuestra Liga Profesional Femenina”, expresó la directora del INDER Medellín, Diana Toro.

Los conjuntos confirmados para participar en el torneo son: Leonas INDER Medellín – Antioquia, Team Cali Valle, Molilonas del Norte, Power Manizales, Club Valtam Soacha – Cundinamarca, Universidad de Medellín, Guerreros de Bogotá e INDER Santander – Libasan.

Anuncios

“Tenemos muy buen escenario, la ciudad es muy basquetera, tenemos mucha gente que nos ve, que nos sigue; entonces esto es muy importante para la ciudad para que estos clubes sigan apoyando y así podamos tener a muchas personas viéndonos”, expresó Jennifer Muñoz, integrante de la Selección Colombia de Baloncesto Femenino.

La Liga se cumplirá bajo estrictos protocolos de bioseguridad con el propósito de garantizar la salud de jugadoras y los cuerpos técnicos. Además de la medida “Burbuja” se destacan otros protocolos como: tres pruebas PCR Covid – 19 durante el torneo, seguimiento médico y de síntomas, toma de temperatura y desinfección de elementos de juego y escenario deportivo, entre otras.

En total se jugarán 49 partidos en las siguientes cuatro fases:

Primera: los ocho equipos juegan todos contra todos y clasifican de 1° a 8° de acuerdo con las reglas Federación Internacional de Baloncesto. (14 fechas – 28 juegos).

Segunda: dos cuadrangulares, se distribuyen pares e impares de acuerdo con la clasificación de la primera fase, juegan todos contra todos y se clasifican los dos primeros de cada grupo a la tercera fase. (6 fechas – 12 juegos).

Tercera: los cuatro equipos clasificados jugarán en parejas Play Off a tres juegos: 1° grupo impar vs 2° grupo par y 1° grupo par vs 2° grupo impar. (3 fechas – 6 juegos).

Cuarta: Play Off al mejor de 3 juegos.

El evento es posible gracias a la alianza y patrocinio de entidades como el INDER Medellín, el Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Baloncesto.