Un carrerón tuvo Max Verstappen de Red Bull este domingo en el Gran Premio del Aniversario 70 de la Fórmula 1 en el Circuito de Silverstone. El neerlandés supo colarse entre los dos pilotos de Mercedes y ganó su primer gran premio de la temporada.

El sábado ya nos había sorprendido con Valtteri Bottas ganando la ‘pole position’ ante su compañero Lewis Hamilton de Mercedes. Max Verstappen partió desde el cuarto lugar y había pocos focos en él antes de iniciar la carrera.

Sin embargo, el neerlandés comenzó ganándole la posición a Nico Hulkenberg de Racing-Point, que partió tercero. A partir de ahí, la estrategia de Red Bull fue infalible para que se llevara el triunfo.

En la vuelta 14, Max Verstappen aprovechó la entrada a pits de Valteri Botas para ganarle su lugar y posteriormente la carrera. Lewis Hamilton tuvo inconvenientes con su carro en la vuelta 24 y le fue difícil retomar el ritmo. El británico se repuso y hasta 10 vueltas antes de finalizar la carrera era líder, pero se vio obligado a entrar a pits.

“¡No lo vi venir! Pero después de la primera tanda, parecía que estábamos muy bien con los neumáticos. Por supuesto, hubo un signo de interrogación sobre cómo le irá a Mercedes con ese neumático duro. Teníamos mucho ritmo en el coche, realmente no tuve muchos problemas con los neumáticos, simplemente seguimos presionando”, dijo sobre el final Max Verstappen.

A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020