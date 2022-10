Max Verstappen conquista segunda corona en Japón

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en la carrera del Gran Premio de Japón, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, marcada por la reducción de vueltas por la lluvia en Suzuka, y se proclamó campeón del mundo por segunda vez.

A falta de cuatro citas para el final, ‘Mad Max’ revalidó el título con su duodécima victoria del año y después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó segundo, sufriese una sanción de cinco segundos por saltarse la última chicane y se viese lastrado hasta la tercera plaza, adelantado por el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull).

World Champion 2022!!!

We’ve been absolutely on it, the whole year. A season where we had a difficult start but kept it cool, bounced back and never let go. pic.twitter.com/lRX9mj1siw

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 9, 2022